"Простоквашино" собрал в прокате более 1 млрд рублей

Это второй отечественный "миллиардер" 2026 года после "Чебурашки 2".

Семейный фильм "Простоквашино" режиссёра Сарика Андреасяна, стартовавший в прокате 1 января, преодолел рубеж сборов в 1 миллиард рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино на 4 января.

Картина стала вторым отечественным проектом 2026 года, достигшим этой отметки в новогоднем бокс-офисном марафоне, уступив только "Чебурашке 2". Эксперты связывают успех ленты с силой народного бренда, знакомого нескольким поколениям по книгам Эдуарда Успенского и советскому мультсериалу. Фильм, сохраняя ключевые сцены и цитаты "оригинала", расширяет вселенную новыми сюжетными линиями. Роль дяди Фёдора исполнил Роман Панков, голоса Матроскину и Шарику подарили Антон Табаков и Павел Деревянко, а почтальона Печкина сыграл Иван Охлобыстин.

По словам главного редактора "Бюллетеня кинопрокатчика" Вероники Скурихиной, "Простоквашино" в наибольшей степени среди всех новогодних премьер ориентирован именно на детскую аудиторию. Успеху также способствовала масштабная промокампания на всех площадках холдинга "Газпром-медиа", включавшая, в том числе, предпремьерный показ на Международной космической станции.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Чебурашка 2" за сутки проката собрал более 1 млрд рублей.

Фото: kino-teatr.ru