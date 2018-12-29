Музей стрит-арта прокомментировал законопроект о легализации граффити в Петербурге

У организации есть собственные идеи относительно признания уличных рисунков художественной ценностью.

Представители Музея стрит-арта высказались о новом законопроекте Дениса Четырбока, который авто готовит на рассмотрение в петербургский ЗакС. Согласно инициативе депутата, граффити должны быть легализованы. Однако, специалисты из Музея не понимают, что конкретно парламентарий имеет в виду под данным понятием.

Уличное искусство появилось естественным путем и будет существовать до тех пор, пока городская среда представляет для художников интерес. Однако, общество продолжает воспринимать стрит-арт как акт вандализма, и появление любого объекта - это скандал. Если бы стрит-арт в целом и художественная ценность работ были понятны власти, то не нужно было бы ничего легализовывать. К сожалению, сегодня данный вопрос поднимается в контексте не легитимирования, а национализации уличного искусства. комментируют ситуацию эксперты

По мнению сотрудников Музея, основной проблемой законопроекта является его непрозрачность.

Привлекались ли к разработке арт-специалисты из области уличного искусства? Насколько компетентен состав тех, кто будет определять художественную ценность? К Музею стрит-арта, который сотрудничает с ведущими уличными художниками, искусствоведами и кураторами, при подготовке законопроекта не обращались. Понятие стрит-арта не ограничивается портретами на трансформаторных будках, и навряд ли чиновники хорошо ориентируются в данной сфере замечают в Музее Стрит-арта.

Вопросы также вызывает адресность программы. По мнению аналитиков, масштабные росписи домов не подходят для исторического центра Северной столицы, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

В нем уместны небольшие аккуратные интервенции, работы с проекциями или водным пространством, которые бы не нарушали облик Санкт-Петербурга добавляют представители Музея.

В пресс-службе творческого пространства добавили, что уже неоднократно обращались к администрации Красногвардейского района с предложением сделать его легальным для уличных художников.

У городских комитетов нет ни желания помогать, ни законодательной базы. В Красногвардейском районе расположено множество индустриальных построек, с которыми можно и нужно работать. Красочные рисунки на безликих зданиях облагораживают город, а мировой опыт развития стрит-арта говорит о том, что уличное искусство выходит на новый уровень именно тогда, когда правительство дает художникам место, где они могут реализовывать свои проекты резюмировали спикеры

В результате Музей стрит-арта предлагает инициативу самостоятельного проведения экспертизы на признание уличного рисунка художественной ценностью или актом вандализма. В ближайшее время специалисты займутся разработкой технологии определения данного предложения.

Напомним, что Роспотребнадзор одобрил питьевую водопроводную воду Петербурга.

Фото: Пресс-служба Музея стрит-арта