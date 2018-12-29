Роспотребнадзор одобрил питьевую водопроводную воду Петербурга

Ответ однозначен: воду из-под крана пить можно.

Петербургское управление Роспотребнадзором рассказало о вынесенных штрафах за несоответствия качества питьевой воды. Сумма выплат недобросовестных компаний по административным делам составила более 2,5 миллиона рублей.

Однако, по заверениям экспертов, водопроводная вода в регионе все же пригодна для того, чтобы ее можно было употреблять внутрь. Такие результате проверки предоставили в пресс-служба ведомства.

В 2018 году показатель неудовлетворительных проб составил всего два процента по санитарно-химическим показателям и 0,1 процента по микробиологическим.

Население города 100 процентов обеспечено доброкачественной питьевой водой комментируют ситуацию в Роспотребнадзоре

Напомним, что около пяти процентов в прошлом году проб не прошли проверку на жесткость. Эксперты связали отклонения с большим количеством содержания железа. Такие специалистов не устроил цвет и мутность, которая могла возникнуть из-за сильной изношенности конструкций.

Напомним, что на Учительской неизвестный скульптор вылепил из снега образ символа года.

Фото: Piter.tv