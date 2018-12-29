Роспотребнадзор одобрил питьевую водопроводную воду Петербурга

Петербургское управление Роспотребнадзором рассказало о вынесенных штрафах за несоответствия качества питьевой воды. Сумма выплат недобросовестных компаний по административным делам составила более 2,5 миллиона рублей.
Однако, по заверениям экспертов, водопроводная вода в регионе все же пригодна для того, чтобы ее можно было употреблять внутрь. Такие результате проверки предоставили в пресс-служба ведомства.
В 2018 году показатель неудовлетворительных проб составил всего два процента по санитарно-химическим показателям и 0,1 процента по микробиологическим.
Население города 100 процентов обеспечено доброкачественной питьевой водой
комментируют ситуацию в Роспотребнадзоре
Напомним, что около пяти процентов в прошлом году проб не прошли проверку на жесткость. Эксперты связали отклонения с большим количеством содержания железа. Такие специалистов не устроил цвет и мутность, которая могла возникнуть из-за сильной изношенности конструкций.
Напомним, что на Учительской неизвестный скульптор вылепил из снега образ символа года.
Фото: Piter.tv
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