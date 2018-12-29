На Учительской неизвестный скульптор вылепил из снега образ символа года

Петербуржцев позабавила милая свинка, сидящая во дворе многоэтажки.

В Калининском районе Петербурга неизвестный скульптор вечером 17 января создал из снежной массы шедевр. Именно так прокомментировали работу местные жители. Около 18 дома по Учительской улице мастер оставил для любования фигурку свиньи.

Отметим, что творец подошел к делу со всей серьезностью. Но пытался добиться точности выполнения: обозначил глаза, пятачок, покрыл снежную скульптуру символа года краской.

Пользователи социальных сетей отмечают, что для хряка животное достаточно худовато. Они видят в этом скрытый подтекст: "Какой год, такая и свинья".

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб