Было отобрано более 100 проб на физико-химические и микробиологические показатели.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" 18 февраля завершили работы по промывке всех магистральных сетей и домовых вводов в жилых домах города Ломоносов и ближайших населенных пунктов. Работа продолжалась в круглосуточном режиме с 15 февраля. Водопроводная вода в Ломоносове пригодна к употреблению, сообщили в Водоканале.

Было отобрано более 100 проб на физико-химические и микробиологические показатели. По всем пробам результаты анализов по показателю остаточный хлор соответствуют нормативам.

Ближайшие населенные пункты (Пеники, Сагомилье, Большая Ижора, Лебяжье) переведены на штатную схему водоснабжения. Водопроводная вода города Ломоносов и ближайших населенных пунктов пригодна к употреблению и бытовому использованию.

Работа по контролю за качеством водоснабжения проводится совместно с Управлением по Роспотребнадзору Санкт-Петербурга.

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