В Ломоносове промыли трубы от хлора

Несмотря на достижение норм СанПиНа, специалисты продолжают на территории Ломоносова и близлежащих населенных пунктов промывать трубы, поставлять воду и брать пробы.

Ночью с 15 на 16 февраля силами более 100 работников ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" и 20 единиц специализированной техники все магистральные сети Ломоносова были промыты, отобраны пробы и достигнуты нормативные показатели качества воды. Об этом рассказали в Комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Несмотря на достижение норм СанПиНа, специалисты продолжают на территории Ломоносова и близлежащих населенных пунктов промывать трубы, поставлять воду и брать пробы.

Предприятие выполнит перерасчет за оказанные услуги водоснабжения всем абонентам в зоне влияния водопроводной сети Ломоносова. Для справки по расчетами можно обратиться по номеру: (812)438-47-35.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу совместно с ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области" проверило питьевую воду в Ломоносове. Ранее местные жители жаловались на исходящий от нее запах хлора.

Видео: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению