В 2023 году в Петербурге проверили более 200 тыс. исследований качества воды

Контроль проводится по более чем 94 показателям, и в результате подтверждается соответствие качества воды гигиеническим нормам во всех случаях.

В 2023 году петербургский "Водоканал" провёл свыше 200 тыс. лабораторных исследований, результаты которых подтвердили высокое качество питьевой воды. Регулярные исследования проводятся в соответствии с программой производственного контроля качества и безопасности воды, разработанной и согласованной санитарными нормами и управлением Роспотребнадзора.

Всего было отобрано свыше 8,5 тыс. проб воды из 405 точек в различных районах Петербурга. Контроль проводится по более чем 94 показателям, и в результате подтверждается соответствие качества воды гигиеническим нормам во всех случаях.

В распределительной сети "Водоканала" в 305 точках было отобрано более 15 тыс. проб, и лишь в 168 из них было зафиксировано единичное превышение гигиенических нормативов.

Ранее мы сообщили о том, что выставку раритетного транспорта времён блокады открыли в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга