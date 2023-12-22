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В 2023 году в Петербурге проверили более 200 тыс. исследований качества воды
Сегодня, 15:17
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В 2023 году в Петербурге проверили более 200 тыс. исследований качества воды

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Контроль проводится по более чем 94 показателям, и в результате подтверждается соответствие качества воды гигиеническим нормам во всех случаях.

В 2023 году петербургский "Водоканал" провёл свыше 200 тыс. лабораторных исследований, результаты которых подтвердили высокое качество питьевой воды. Регулярные исследования проводятся в соответствии с программой производственного контроля качества и безопасности воды, разработанной и согласованной санитарными нормами и управлением Роспотребнадзора.

Всего было отобрано свыше 8,5 тыс. проб воды из 405 точек в различных районах Петербурга. Контроль проводится по более чем 94 показателям, и в результате подтверждается соответствие качества воды гигиеническим нормам во всех случаях.

В распределительной сети "Водоканала" в 305 точках было отобрано более 15 тыс. проб, и лишь в 168 из них было зафиксировано единичное превышение гигиенических нормативов.

Ранее мы сообщили о том, что выставку раритетного транспорта времён блокады открыли в Петербурге.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: качество воды, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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