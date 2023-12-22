Выставку раритетного транспорта времён блокады открыли в Петербурге

Всего посетители выставки могут увидеть 50 экспонатов из коллекции "Пассажиравтотранса" и из приватных коллекций.

На этой неделе в Северной столице открылась уникальная коллекция раритетного автомобильного транспорта. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Экспозиция включает в себя блокадные автобусы ГАЗ-03-30 и ЗИС-8, а также грузовик ЗИС-5В, использовавшийся во время Великой Отечественной войны. Всего посетители выставки могут увидеть 50 экспонатов из коллекции "Пассажиравтотранса" и из приватных коллекций. В рамках экспозиции также представлена эксклюзивная коллекция завода ЗИЛ и автомобили различных годов выпуска, такие как ЗИС-155 1957 года, грузовики КРАЗ-256 1967 года, МАЗ-500 1969 года, представительские автомобили ЗИЛ-41052 2015 года, ЗИЛ-4102 1988 года, такси ГАЗ-А 1934 года, РАФ-977ДМ 1975 года, а также несколько поколений известных петербуржцам автобусов "Икарус" (как городских, так и туристических).

Кроме того, специалисты "Пассажиравтотранса" уже приступили к реставрации единственного в РФ автобуса "Икарус 556".

Ранее мы сообщили о том, что петербургские студенты поучаствуют в оформлении автобусов нового поколения.

Фото: Правительство Петербурга