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Петербуржцы запустили поэтическую вахту у закрашенной фрески Бродского
Сегодня, 22:09
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smirenny

Петербуржцы запустили поэтическую вахту у закрашенной фрески Бродского

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На стене повесили фотографию с изображением поэта.

В день города петербуржцы запустили поэтическую вахту у стены, где в день рождения Бродского появилась фреска с изображением поэта.  

Участники движения "Петербург – Город Перемен" почтили память поэта и привлекли внимание властей к проблеме легализации уличного искусства.

Петербуржцы уверены, что, если бы в городе появились специальные площадки, то таланты в лице молодежи смогли бы свободно и спокойно выражать себя, привлекая тем самым туристов в Петербург.

Ранее мы писали, какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте

Теги: бродский, фреска с бродским
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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