Петербуржцы запустили поэтическую вахту у закрашенной фрески Бродского

На стене повесили фотографию с изображением поэта.

В день города петербуржцы запустили поэтическую вахту у стены, где в день рождения Бродского появилась фреска с изображением поэта.

Участники движения "Петербург – Город Перемен" почтили память поэта и привлекли внимание властей к проблеме легализации уличного искусства.

Петербуржцы уверены, что, если бы в городе появились специальные площадки, то таланты в лице молодежи смогли бы свободно и спокойно выражать себя, привлекая тем самым туристов в Петербург.

Ранее мы писали, какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" / Вконтакте