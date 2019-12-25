Стихи на балконе и рисунки на стенах. Как соцсети отметили юбилей Иосифа Бродского

Пользователи читают стихи поэта прямо на балконе.

В минувшее воскресенье, 24 мая, лауреату Нобелевской премии по литературе, драматургу и поэту Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. Pier.TV узнал, как соцсети отметили юбилей ленинградского поэта.

Стихи Бродского на балконе

В честь 89-летия со дня рождения Иосифа Бродского в соцсетях стартовал челлендж под названием "Балкон Бродского". Пользователи читали стихи поэта прямо на своих балконах. У кого не было возможности декламировать на балконе, делали это в комнатах. Помимо Петербурга в челлендже поучаствовали и другие города России.

Как оказалось, акцию запустила Центральная районная детская библиотека Петербурга. Пользователям предлагают выкладывать видео в соцсети с хештегами #БалконБродского и #Бродский80.

В итоге в челлендже поучаствовало около тысячи человек из разных городов. Среди них как обычные люди, так и актеры. Например, стихи Бродского прочитала Любовь Толкалина. Также в челлендже приняли участие представители курсов русского жестового языка на базе Координационного центра ОЦБСС Петербургской епархии по работе с глухими и слабослышащими.

А Светлана Сурганова устроила подписчикам в Instagram самый настоящий концерт в прямом эфире. Она также посвятила выступление юбилею Иосифа Бродского.

Стоит отметить, что для декламирования стихов балкон выбран не случайно. Напомним, что каждый год в день рождения Иосифа Бродского отец фотографировал его на балконе их квартиры в доме на Литейном проспекте, 24.

Петербургское граффити в честь Бродского

Сегодня утром напротив дома Мурузи на Литейном проспекте появилась новая фреска с изображением поэта Иосифа Бродского. Отметим, что новое граффити отлично просматривалось с балкона "Полутора комнат". В музее заявили, что это отличное место для "селфи с писателем".

Однако чуть позже работники ЖКХ закрасили фреску белой краской. Горожане в соцсетях выразили негодование. Более того, горожане постарались восстановить граффити. Каждый раз, когда у поклонников творчества поэта получалось хоть немного чистить краску, к месту конфликта приходил сотрудник коммунальных служб и вновь закрашивал стену.

В итоге Piter.TV узнал, как на это отреагировал автор стрит-арта Олег Лукьянов.

Документальный фильм про семью Бродского

В честь юбилея Бродского в сети появился фильм Катерины Гордеевой. Он носит название "К 80-летию Бродского". Ролик опубликован на YouTube-канале "Ещё не Познер".

Известно, что соответствующий фильм был снят в 2105 году. Заказчиком выступал "Первый канал". Однако киноленту так и не показали. В фильме осмысляют творчество поэта такие известные люди, как Дима Билан, Чулпан Хаматова и Константин Мурзенко.

Отметим, что Piter.TV решил также не оставаться в стороне. Редакторы, корреспондент, продюсер и оператор присоединились к поэтическому флешмобу "Балкон Бродского" и прочли стихотворение поэта "Пилигримы".

Ранее мы сообщали о том, что Piter.TV узнал мнение учителей о переносе ЕГЭ и дистанционной сдаче экзаменов.

Видео:petrcrdb, surganova_official, tolkalinaliuba, urokitishiny/instagram

Фото:Piter.TV, скриншоты, Бродский/вк