Редакция Piter.TV прочитала стихотворение Бродского ко дню рождения поэта

Наша редакция присоединилась к в поэтическому марафону "Балкон Бродского", приуроченному к юбилею поэта.

Весь мир отмечает 80 лет со дня рождения Иосифа Бродского, который неразрывно был связан с Петербургом. В честь юбилея редакция Piter.TV прочитала одно из известнейших стихотворений поэта — "Пилигримы". Редакторы, корреспондент, продюсер и оператор присоединились к поэтическому флешмобу "Балкон Бродского", правда, не у всех балкон оказался под рукой. Что получилось, смотрите сами!