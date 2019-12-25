"Страна 100-бальников": Piter.TV узнал мнение учителей о переносе ЕГЭ и дистанционной сдаче экзаменов

Мы продолжаем серию материалов о переносе ЕГЭ. Ранее Piter.TV узнал мнение 11-классников по этому поводу. Теперь нам удалось пообщаться с учителями петербургских школ. Их мнение оказалось неоднозначным. Что они сказали, читайте ниже.

Перенос ЕГЭ

13 мая в Минпросвещения заявили о переносе Единого государственного экзамена на более позднюю дату. Конкретные сроки чиновники обещали сообщить позже. 21 мая на совещании по вопросам образования во время пандемии коронавируса президент России Владимир Путин заявил, что экзамены начнутся 29 июня. В этом году ЕГЭ можно сдавать не всем выпускникам, а только тем, кто планирует поступать в вузы. Остальные получат аттестат об окончании 11 классов по итоговым годовым оценкам.

"В таком возрасте и в такой ситуации сложно сделать точный и окончательный выбор – сдавать или нет. Это может быть поспешное решение от усталости, боязни, о котором буду сожалеть потом", - считает учитель физики, информатики, технический специалист на ЕГЭ Галина Спиридонова, говоря о свободе выбора выпускников.

Коллегу поддержала Светлана Сагирова – преподаватель центров дополнительного образования, учитель русского языка и литературы.

"Если говорить об экзаменах, то сдавать экзамены, чтобы получить аттестат, должны все ученики. Это важный этап перехода из школы во взрослую жизнь. Без экзаменационных испытаний психологически не почувствуется этот переход", – заявила она.

Светлана Валерьевна отметила, что из-за пандемии коронавируса были нарушены традиции образовательного процесса: "Очень жаль выпускников, что они будут лишены неповторимых эмоций во время последнего звонка и выпускного бала".

В свою очередь учитель истории Михаил Чекмарев считает преждевременным говорить о 29 июня. "Запланировать можно, но эпидемия никуда не делась, и люди продолжают умирать", - отметил он во время беседы с журналистом Piter.TV.

В целом, учителя согласны, что перенос ЕГЭ на более поздний срок – был необходимой мерой правительства. Они уверены, что в данной ситуации других вариантов, кроме как сохранение здоровья, не было.

Дистанционная сдача ЕГЭ

Также неоднократно рассматривалась возможность дистанционной сдачи ЕГЭ. По мнению Рособрнадзора, это может проходить по нескольким сценариям:

- Ограничения по времени. Специалисты считают, что если жестко ограничивать время для каждого задания, то школьники банально не успеют списать;

- Запись экрана, контроль над тем, чем занимается школьник на компьютере, и использовал ли он сторонние программы;

- Контроль интернет-соединения запретит ученикам заходить на сторонние сайты, кроме платформы экзамена;

- Веб-камера будет следить за школьником, чтобы он смотрел на экран и не использовал шпаргалки.

Говоря о дистанционной сдаче ЕГЭ, учителя сошлись во мнении, что она невозможна.

"Дистанционная сдача ЕГЭ? А кто и как будет наблюдать за процедурой? Только традиционное ЕГЭ в классах в условиях эпидемии. Чтобы не допустить вспышки Ковида, потребуются очень дорогие мероприятия по санитарной обработке и оборудованию мест. Дистанционка никогда не заменит живое общение", - считает учитель истории Михаил Чекмарев.

"Вообще не представляю техническую сторону такого варианта. Это как? Видеонаблюдение в каждой квартире, сканирование ответов кем?" – задалась вопросом учитель физики, информатики, технический специалист на ЕГЭ Галина Спиридонова.

"К дистанционной сдаче ЕГЭ отношусь отрицательно. Дети умудряются на экзамене под камерами списывать, а тут дистанционно... Результат будет ожидаем... Вся страна 100-бальников", - отметила преподаватель центров дополнительного образования, учитель русского языка и литературы Светлана Сагирова.

"Не думаю, что дистанционный формат здесь уместен. Основная причина этого даже не в том, что возможны списывания, а в том, что невозможно обеспечить равные условия. У выпускника может быть нестабильный интернет, маленький брат или сестра, шумные соседи", - выразил уверенность учитель математики Антон Борматов.

По мнению преподавателя, гораздо более естественным будет прежний формат экзамена с соблюдением всех санитарных норм. Он предложил бесконтактно измерять температуру на входе в школу, выдавать перчатки и маски, обеспечить социальную дистанцию, делать перерывы для проветривания и дезинфекции.

Мнение учеников о переносе ЕГЭ и отмене выпускных вы можете узнать по ссылке.

Фото: pixabay.com