ЕГЭ в России начнётся 29 июня

Путин отметил, что сейчас в России наблюдается устойчивое снижение распространения новой коронавирусной инфекции.

Единый государственный экзамен в России начнётся 29 июня. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Напомним, сначала из-за пандемии COVID-19 ЕГЭ перенесли на 8 июня, а позже — на неопределённый срок.

Путин отметил, что сейчас в России наблюдается устойчивое снижение распространения новой коронавирусной инфекции.

Считаю необходимым провести единый государственный экзамен по всей стране. Владимир Путин, президент России

Глава государства подчеркнул, что аттестат после 11 класса можно получить без экзаменов — по итоговым годовым оценкам. ЕГЭ будут сдавать те школьники, которые планируют поступать в ВУЗы. Путин сказал, что школы должны в онлайн-режиме помочь подготовиться ученикам к сдаче экзамена.

Ранее Голикова заявила, что решение по ЕГЭ примут в ближайшее время.

Видео: kremlin.ru