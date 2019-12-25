В Петербурге могут ввести запрет на закрашивание граффити

Обращение направлено трем вице-губернаторам Санкт-Петербурга — Николаю Линченко, Александру Бельскому и Николаю Бондаренко.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что депутаты Петербурга попросили Смольный ввести запрет на закрашивание граффити. Соответствующее обращение властям Северной столицы направил глава комитета по законодательству петербургского Заксобрания Денис Четырбок.

Парламентарий заявил, что пока чиновники Смольного не идут на контакт в вопросе легализации граффити в Петербурге.

В Законодательном Собрании уже создана рабочая группа, но ничего, кроме категорического "не хотим", от чиновников мы не слышим Денис Четырбок.

Обращение направлено трем вице-губернаторам Санкт-Петербурга — Николаю Линченко, Александру Бельскому и Николаю Бондаренко. Четырбок попросил в письме вместе с Заксобранием определить правила для граффити, которые не будут закрашивать.

Ранее мы сообщали о том, какие граффити мы потеряли в этом году.

Фото:Piter.TV