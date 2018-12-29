Инициатива вдохновлена действиями депутата ЗакСа Дениса Четырбока.

Музей стрит-арта предложил сделать Красногвардейский район зоной для граффити. Об этом сообщает "Фонтанка".

В Красногвардейском районе расположено множество индустриальных построек, с которыми можно и нужно работать. Красочные рисунки на безликих зданиях облагораживают город, а мировой опыт развития стрит-арта говорит о том, что уличное искусство выходит на новый уровень именно тогда, когда правительство дает художникам место, где они могут реализовывать свои проекты отмечают представители музея

Кроме того, в ближайшее время будет организован неофициальный экспертный совет, который будет определять ценность рисунков на стенах города.

Стоит отметить, что специалистов на такую идею вдохновил парламентарий Денис Четырбока. Который выдвинул предложение разработать правила размещения объектов уличного искусства комитету по градостроительству и архитектуре.

Ранее мы сообщали о том, что В Красногвардейском районе петербуржец украсил подъезд картинами и мишурой

Фото:Instagram / ulyanarisovala

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