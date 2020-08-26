На пересечении Кирочной и Литейного появилось изображение основателя The Prodigy Лиама Хоулетта

А в клубе "Цоколь" даже организовали концерт в честь продюсера.

В Петербурге сделали граффити с портретом основателя английской электронной группы The prodigy. Об этом сообщили на портале "Петербургский Дневник" 22 августа.

Арт появился в Саду дружбы на перекрестке Кирочной улицы и Литейного проспекта. После презентации граффити в соседнем клубе под названием "Цоколь" даже провели концерт, где включили самые известные треки юбиляра. Для гостей организаторы акции приготовили торт в виде синтезатора, напоминающем первый музыкальный инструмент основателя группы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Фонтанном доме открылась выставка советского любительского портрета "Наши люди".

Фото: ВКонтакте / 50-летия Лиама Хоулетта / 21 августа / Цоколь