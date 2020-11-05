В Фонтанном доме открылась выставка советского любительского портрета «Наши люди»

Собственную коллекцию показал поэт и издатель Михаил Сапего.

В четверг, 19 августа, в Фонтанном доме состоялась выставка советского любительского портрета, на которой зрителям были представлены графики, фотографии, документы, печатные издания. Собственную коллекцию представил поэт и издатель Михаил Сапего.

Выставка совпала с 30-ней годовщиной августовского путча и распада СССР. Дата выбрана не случайно, ведь выставка порождает ностальгические воспоминания о советском прошлом: здесь и портрет Буденного, и вырезки из газет за 1929 год, и портреты красноармейцев, и портрет советского актера Николая Рыбникова. Имелся даже виниловый проигрыватель, с портретом космонавта Юрия Гагарина.

Михаил собирал свою коллекцию воедино на протяжении двадцати лет. Удалось не только сохранить советские реликты, но и показать их людям, совсем не заставшим Советский Союз, ведь, по словам Михаила, одна из главных задач выставки – проявить интерес у молодого поколения, которое не застало целую эпоху. Авторы портретов нам, зрителям, неизвестны, мы о них не знаем ничего. Вероятно, эта анонимность добавляет выставке своеобразного шарма и осознания, что ушедшее – не вернуть.

Символично, что выставка прошла в доме-музее Анны Ахматовой. Поэтесса, которая в свое время сильно пострадала от советской власти, хотя выставка и не о политике вовсе. Она о людях, об эпохе, об историческом символизме и прожитых годах

Материал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv