В Петербурге пройдет X Международный Музыкальный фестиваль "Бродский DRIVE"

На сцену выйдут Антон Изгагин, Владимир Волков, певица Алиса Тен и вокалист Мэлвин Трэвис.

В Шереметевском саду Фонтанного дома 12 июля откроется X Международный Музыкальный фестиваль "Бродский DRIVE". Горожане насладятся джазовой музыкой. Праздник продлится два дня. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

В юбилейном музыкальном фестивале примут участие петербургские и московские импровизаторы. На праздник приедут и гости из Франции. Они продемонстрируют зрителям лучшие грани современного джаза.

Фестиваль откроется авторской программой Руста Позюмского "Песни Элиота II", которая посвящена творчеству англо-американского поэта. На сцену выйдут Антон Изгагин, Владимир Волков, певица Алиса Тен и французский гость — вокалист Мэлвин Трэвис. Фестиваль завершится 14 июля.

Ранее мы писали, что в Петербурге открылся фестиваль "Время, вперёд!".

Фото: Telegram / Комитет по культуре Санкт-Петербурга