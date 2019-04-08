Реставрация сада Фонтанного дома в Петербурге завершится к концу 2027 года

Общая площадь проектирования составит приблизительно 1 га.

Музей театрального и музыкального искусства Санкт-Петербурга объявил тендер на разработку научно–проектной документации по сохранению внутреннего сада Шереметевского дворца (Фонтанного дома). Начальная цена контракта составит 4,6 млн рублей. Информация появилась на портале госзакупок.

Сад был создан в начале прошлого века: он входит в перечень объектов культурного наследия. Планируется воссоздать первоначальный облик объекта, а также провести музеефикацию фонтана XVIII века, который находится в центре композиции сада. Также будет проведена реставрация помещений парадной анфилады дворца на втором этаже.

Общая площадь проектирования составит приблизительно 1 га. Работы при поддержке комитета по культуре необходимо завершить до конца 2027 года.

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Фото: Citywalls.ru