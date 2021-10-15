В Петербурге готовится к закрытию консульство Швеции

С фасадов здания сняли информационные таблички, флаг и герб страны.

Генеральное консульство Швеции на Малой Конюшенной готовят к закрытию в Петербурге – с фасадов здания сняли информационные таблички, флаг и герб страны. Об этом пишет "Деловой Петербург" сегодня, 30 августа.

Напомним, что в мае текущего года МИД РФ сообщил о закрытии российского консульства в Гётеборге. Тогда стало известно и об отзыве согласия на работу шведского генконсульстве в Северной столице.

Ранее на Piter.TV: Финляндия возобновит прием заявлений на визы в Петербурге с 1 сентября.

Фото: сайт консульства Швеции в Петербурге