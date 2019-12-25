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В центре Петербурга безработный с канистрой бензина угрожал сжечь дом
Сегодня, 11:08
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IRINA_CHALKINA

В центре Петербурга безработный с канистрой бензина угрожал сжечь дом

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По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в центре города мужчина с канистрой бензина угрожал сжечь дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 12 сентября около 10 часов утра на Малой Конюшенной. Мужчина пришел в помещение общественной организации и заявил о намерении сжечь дом при помощи канистры бензина. 

Безработного петербуржца доставили в полицию, возбуждено уголовное дело факту хулиганства. 

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе Петербурга задержали подозреваемых в похищении человека.

Фото:pixabay

Теги: малая конюшенная, мужчина угрожал сжечь дом, пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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