В центре Петербурга безработный с канистрой бензина угрожал сжечь дом

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в центре города мужчина с канистрой бензина угрожал сжечь дом. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел 12 сентября около 10 часов утра на Малой Конюшенной. Мужчина пришел в помещение общественной организации и заявил о намерении сжечь дом при помощи канистры бензина.

Безработного петербуржца доставили в полицию, возбуждено уголовное дело факту хулиганства.

Ранее мы сообщали о том, что в Невском районе Петербурга задержали подозреваемых в похищении человека.

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