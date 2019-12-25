В Невском районе Петербурга задержали подозреваемых в похищении человека

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В воскресенье, 13 сентября, стало известно о том, что в центре петербурга полицейские задержали подозреваемых в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

В минувшую субботу в полицию обратилась петербурженка, которая заявила, что свидетелем того, как у одного из домов на проспекте Большевиков трое неизвестных вытащили мужчину из Kia Rio, избили его, посадили обратно и скрылись с места происшествия. Как оказалось, автомобиль принадлежал 29-летней жительнице посёлка Шушары. Девушка сдала транспортное средство в аренду.

В итоге полицейские догнали иномарку у дома № 51 по Дальневосточному проспекту. правоохранители задержали двух уроженцев Узбекистана 28-ми и 29-ти лет. А 32-летнего пострадавшего в состоянии средней степени тяжести был доставили в Александровскую больницу.

Ранее мы сообщали о том, что на Дворцовой набережной ДТП парализовало движение.

Фото:Piter.TV