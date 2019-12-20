На Дворцовой набережной ДТП парализовало движение 

В субботу, 12 сентября, в центре Петербурга произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. Видео с места происшествия появилось в распоряжении редакции Piter.TV.
Инцидент произошел на Дворцовой набережной. Там столкнулись Volkswagen и Nissan. Как оказалось, одну из машин неожиданно занесло на встречную полосу, где в неё и врезалась вторая.
Петербургские автомобилисты отметили, что авария спровоцировала большую пробку.
Постояли в пробке из-за них, полюбовались Петропавловкой
пишут автомобилисты в соцсетях.
О пострадавших не сообщается.
Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе после столкновения ВАЗ и ГАЗель двое петербуржцев отправились в больницу.
Видео:Piter.TV
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