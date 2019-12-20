На Дворцовой набережной ДТП парализовало движение 

О пострадавших не сообщается.

В субботу, 12 сентября, в центре Петербурга произошла дорожная авария с участием двух легковых автомобилей. Видео с места происшествия появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на Дворцовой набережной. Там столкнулись Volkswagen и Nissan. Как оказалось, одну из машин неожиданно занесло на встречную полосу, где в неё и врезалась вторая.

Петербургские автомобилисты отметили, что авария спровоцировала большую пробку.

Постояли в пробке из-за них, полюбовались Петропавловкой пишут автомобилисты в соцсетях.

О пострадавших не сообщается.

Ранее мы сообщали о том, что в Выборгском районе после столкновения ВАЗ и ГАЗель двое петербуржцев отправились в больницу.

Видео:Piter.TV