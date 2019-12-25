В Выборгском районе после столкновения ВАЗ и ГАЗель двое петербуржцев отправились в больницу

На месте работают полицейские и сотрудники ДПС.

Рано утром в воскресенье, 13 сентября, в Выборгском районе столкнулись ВАЗ и ГАЗель. Об этом сообщает сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

Инцидент произошел на проспекте Культуры возле дома № 42. По словам очевидцев, авария произошла из-за того, что ВАЗ не пропустил на дороге ГАЗель. В результате в аварии прострадали 34-летний водитель и женщина-пассажир 39 лет. Их госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

На месте работают полицейские и сотрудники ДПС.

Ранее мы сообщали о том, что в результате ДТП с троллейбусом на проспекте Героев женщины порезали руки.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк