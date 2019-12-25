В результате ДТП с троллейбусом на проспекте Героев женщины порезали руки

От госпитализации они отказались.

Вечером в субботу, 12 сентября, стало известно об аварии в Красносельском районе Петербурга. Как стало известно Piter.tv, у дома №34 по проспекту Героев столкнулись бетономешалка "МАН" и троллейбус, который шел по маршруту №41, в котором находилось 10 человек.

В результате аварии врачам с порезами рук показались две женщины, которые отказались от госпитализации. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что BMW снес трамвайную остановку на площади Стругацких. К счастью, авария в Московском районе обошлась без жертв.

Фото: Piter.tv