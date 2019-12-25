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В результате ДТП с троллейбусом на проспекте Героев женщины порезали руки
Сегодня, 17:38
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В результате ДТП с троллейбусом на проспекте Героев женщины порезали руки

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От госпитализации они отказались.

Вечером в субботу, 12 сентября, стало известно об аварии в Красносельском районе Петербурга. Как стало известно Piter.tv, у дома №34 по проспекту Героев столкнулись бетономешалка "МАН" и троллейбус, который шел по маршруту №41, в котором находилось 10 человек.

В результате аварии врачам с порезами рук показались две женщины, которые отказались от госпитализации. По факту происшествия проводится проверка. 

Ранее мы сообщали о том, что BMW снес трамвайную остановку на площади Стругацких. К счастью, авария в Московском районе обошлась без жертв.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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