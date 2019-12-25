BMW снес трамвайную остановку на площади Стругацких

К счастью, авария в Московском районе обошлась без жертв.

В Московском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля марки BMW. Как стало известно 12 сентября из публикации в соцсети "ВКонтакте" группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" на площади Братьев Стругацких водитель немецкой иномарки не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее появилось видео того, как девушка попала под колеса BMW на Ждановской улице. Она погибла на месте происшествия.

Фото: vk.com/spb_today