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BMW снес трамвайную остановку на площади Стругацких
Сегодня, 12:21
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BMW снес трамвайную остановку на площади Стругацких

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К счастью, авария в Московском районе обошлась без жертв.

В Московском районе Петербурга произошла авария с участием автомобиля марки BMW. Как стало известно 12 сентября из публикации в соцсети "ВКонтакте" группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" на площади Братьев Стругацких водитель немецкой иномарки не справился с управлением и врезался в трамвайную остановку.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее появилось видео того, как девушка попала под колеса BMW на Ждановской улице. Она погибла на месте происшествия. 

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, московский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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