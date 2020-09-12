Появилось видео того, как девушка попала под колеса BMW на Ждановской улице

Пострадавшая скончалась на месте.

В ночь на субботу, 12 сентября, на Ждановской улице в Петроградском районе Петербурга произошла авария с летальным исходом. Девушка-пешеход решила перейти дорогу на красный свет и оказалась под колесами BMW Х5. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Дорожный инспектор".

По предварительной информации, ДТП случилось у дома №10 примерно в 00:33 в зоне пешеходного перехода.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Установлено, что ей было 29 лет.

Ранее мы рассказали о том, что в Пушкинском районе в результате ДТП умерла пассажирка "Форда".

Видео: ВКонтакте / dorinspb