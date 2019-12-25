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В Пушкинском районе в результате ДТП умерла пассажирка "Форда"
Сегодня, 9:21
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В Пушкинском районе в результате ДТП умерла пассажирка "Форда"

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По факту аварии проводится проверка.

В ночь с пятницы на субботу, 12 сентября, в Пушкинском районе Петербурга произошла авария с участием двух автомобилей с одним погибшим. Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в первом часу ночи на участке Витебского проспекта неподалеку от Петербургского шоссе автомобиль "Форд Транзит" въехал в припаркованную "Газель".

За рулем иномарки был 30-летний водитель и 43-летняя пассажирка, которая погибла на месте происшествия. В "Газели" находился другой 30-летний водитель.

По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Pixabay

Теги: авария, дтп, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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