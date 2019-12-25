Петербургские водители застряли в аномальных пробках 6 сентября

Проезд в густонаселённых районах затруднён из-за аварий и дорожного ремонта.

Утром во вторник, 6 сентября, дороги в Северной столице поставили рекорд по загруженности с весны. К 8:40 пробки в городе достигали 7 баллов, когда как в летнее время этот показатель обычно держится на уровне 5-ти баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.карты".

Наиболее сильные заторы образовались на Московском шоссе. Напомним, что там произошла смертельная авария.

Также красным цветом обозначены участки на Октябрьской набережной у Володарского моста. Машины стоят на Народной улице и улице Крыленко.

Из-за пробки на КАД при съезде на Шафировский проспект, проблемы с движением наблюдаются на шоссе Революции и Индустриальном проспекте.

В центре пробки традиционно сковали Суворовский и Невский проспекты, а на Петроградском стороне сложно проехать по Каменноостровскому и Чкаловскому проспектам.

Ранее журналистка Ника Стрижак призвала петербургских чиновников и организаторов забегов подумать о водителях и пробках в городе.

Фото: Яндекс.карты