Журналистка Ника Стрижак призвала петербургских чиновников и организаторов забегов подумать о водителях и пробках в городе

Она напомнила, что для автомобилистов, которые возвращаются с работы домой, спешат в аэропорт или на вокзал, перекрытые дороги создают проблемы.

Журналистка Ника Стрижак обратилась к петербургским чиновникам. Она призвала их позаботиться о решении вопроса с пробками на дорогах во время забегов. В своем tg-канале она поделилась своим мнением.

Телеведущая отметила, что с весны 2022 года власти несколько раз перекрывали город, блокируя движение на главных магистралях. Ограничения вводились в период забегов и марафонов. Журналистка отметила, что для водителей, которые возвращаются с работы домой, спешат в аэропорт или на вокзал, ситуация создает проблемы.

Мой вопрос к славным людям из комитета по спорту: ребята, вы не увлеклись? Сколько раз с весны вы перекрывали центр из-за разных марафонов или велопробегов? Доколе? Вы когда-нибудь стояли в злобной пробке на Бетанкура, потому что перекрыты основные мосты? Вы слушали, что говорят водители в часовом заторе перед аэропортом? Может, стоит однажды самим проехать через город в день, когда идет очередной забег? Может, перекрывая центр, вы забыли, что он — многомиллионный?" Ника Стрижак

Ранее на Piter.tv: горожане пожаловались на пробки из-за забега "Пушкин – Санкт-Петербург".

Фото: Piter.tv