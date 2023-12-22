Аномальные пробки сковали Петербург утром 8 апреля

Наиболее плотное движение наблюдалось на востоке.

Утром в понедельник, 8 апреля, уровень загруженности дорог в Петербурге достиг семи баллов. Такой трафик обычно наблюдается в дни обильных осадков, однако в то утро ни дождя, ни снега в городе не было.

Пробки образовались не только в городской черте, но и на скоростных магистралях. На севере ЗСД была зафиксирована серьёзная пробка в направлении юга, вызванная ДТП.

Кроме того, из-за ремонтных работ возникли заторы на КАД. Наиболее плотное движение наблюдалось на востоке.

Фото: Piter.TV