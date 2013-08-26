Горожане пожаловались на пробки из-за забега "Пушкин – Санкт-Петербург"

Машины "встали" на Пулковском шоссе от Пулковских высот до площади Победы.

В Петербурге сегодня, 4 сентября, пробки сковали движение в городе. Затор на дорогах связан с легкоатлетическим пробегом "Пушкин — Санкт-Петербург". Об этом рассказали горожане в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" в соцсети "ВКонтакте".

Машины "встали" на Пулковском шоссе от Пулковских высот до площади Победы, рассказали подписчики. Известно, что развороты на этом участке делать запрещено.

Водители пожаловались на пробки в районе Московского проспекта, Садовой улицы, Невского проспекта, набережной реки Фонтанки.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полицейские организовали погоню за спящим водителем.

Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн