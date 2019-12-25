В Петербурге полицейские организовали погоню за спящим водителем

На водителя составили административные протоколы по статьям "Неостановка", "Отказ от освидетельствования", "Проезд на запрещающий сигнал" и "Неповиновение".

В Петербурге полицейские устроили погоню за пьяным водителем. Инцидент произошел в субботу, 3 сентября. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

На Мурманском шоссе выпивший водитель уснул за рулем Mercedes Vito. Машина стояла на оживленной трассе. Когда сотрудники ДПС попытались разбудить автомобилиста, он от страха дал по газам. Мужчина начал убегать от правоохранителей. На проспекте Косыгина сонного лихача остановили.

Известно, что нарушителем оказался 38-летний уроженец Костромской области. На водителя составили административные протоколы по статьям "Неостановка", "Отказ от освидетельствования", "Проезд на запрещающий сигнал" и "Неповиновение".

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор