  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пятибалльные пробки сковали Петербург в четверг
Сегодня, 9:58
102
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Пятибалльные пробки сковали Петербург в четверг

0 0

Вечером накануне после начала снегопада заторы оценивались в девять красных баллов.

В четверг, 4 апреля, утром в Петербурге не было серьёзных пробок. Вечером накануне после начала снегопада заторы оценивались в девять красных баллов, но сейчас снизились до пяти жёлтых баллов.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", утром наблюдаются заторы на Октябрьской набережной, Заневском проспекте, Лесном проспекте и у станции метро "Обводный канал".

К 8:35 на участках у станции метро "Нарвская", на проспекте Стачек, улицах Благодатной, Караваевской и Софийской также зафиксированы заторы. Чаще всего пробки вызваны авариями.

Фото: Piter.TV

Теги: пробки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
sagoka9799
Сегодня 10:46

Финальная распродажа! Японский видеорегистратор в форме зеркала с камерой заднего вида, радар детектором и GPS навигатором всего за 1990 руб.!!!----> https://do.my/fujicar
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии