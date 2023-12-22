Пятибалльные пробки сковали Петербург в четверг

В четверг, 4 апреля, утром в Петербурге не было серьёзных пробок. Вечером накануне после начала снегопада заторы оценивались в девять красных баллов, но сейчас снизились до пяти жёлтых баллов.
По информации сервиса "Яндекс.Пробки", утром наблюдаются заторы на Октябрьской набережной, Заневском проспекте, Лесном проспекте и у станции метро "Обводный канал".
К 8:35 на участках у станции метро "Нарвская", на проспекте Стачек, улицах Благодатной, Караваевской и Софийской также зафиксированы заторы. Чаще всего пробки вызваны авариями.
Фото: Piter.TV
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