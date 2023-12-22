Пятибалльные пробки сковали Петербург в четверг

Вечером накануне после начала снегопада заторы оценивались в девять красных баллов.

В четверг, 4 апреля, утром в Петербурге не было серьёзных пробок. Вечером накануне после начала снегопада заторы оценивались в девять красных баллов, но сейчас снизились до пяти жёлтых баллов.

По информации сервиса "Яндекс.Пробки", утром наблюдаются заторы на Октябрьской набережной, Заневском проспекте, Лесном проспекте и у станции метро "Обводный канал".

К 8:35 на участках у станции метро "Нарвская", на проспекте Стачек, улицах Благодатной, Караваевской и Софийской также зафиксированы заторы. Чаще всего пробки вызваны авариями.

Фото: Piter.TV