Многокилометровые пробки сковали Юго-Запад Петербурга

Загруженность дорог составляет 5 баллов.

Днем 28 января на Юго-Западе Санкт-Петербурга сложилась напряженная дорожная обстановка из-за многокилометровых пробок на Кольцевой автодороге и подъездах к ней. По оценке "Яндекс.Карты", общая загруженность дорог города составляет 5 баллов, что выше обычного для этого времени суток показателя.

Наиболее сложная ситуация наблюдается на внешнем кольце КАД в районе Новоселья, где пробка была протяженностью 8,6 километра растянулась от Ропшинского до Красносельского шоссе. Изначально на картах отображалась отметка ДТП и сообщения о перекрытиях, однако, по данным ФКУ Упрдор "Северо-Запад", ДТП на 87-м километре КАД не было. Движение на этом участке уже восстановлено.

Также длинные пробки образовались на Волхонском, Красносельском и Таллинском шоссе на подъездах к КАД. Волхонское шоссе встало от Стрельны до Красной улицы. Затруднения в движении наблюдаются и на внутреннем кольце КАД у развязки с ЗСД.

При этом ЗСД остаётся свободной для проезда. В центре города пробки соответствуют обычным для буднего дня, в частности, на Старо-Невском, Садовой, набережной Фонтанки и других улицах.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Елена Морозова)