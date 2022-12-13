В пятницу утром Петербург застыл в пробках

Автомобили встали на Народной улице и на Мурманском шоссе.

Сегодня утром, 12 мая, водители Петербурга попали в восьмибалльные пробки. Во всех районах Северной столицы наблюдаются "красные" участки.

По данным сервиса "Яндекс.Пробки", самый большой затор заметили на внешней стороне КАД от Комендантского проспекта до Приморского шоссе. Пробка растянулась минимум на 12 километров.

Автомобили встали на Народной улице и на Мурманском шоссе. Большие пробки наблюдаются от КАД до Володарского моста.

Застряли в пробках водители на проспекте Славы. Встали машины на проспекте Косыгина. Застыло движение по Заневскому проспекту от улицы Передовиков до моста Александра Невского.



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Фото: Pxhere