Женщина погибла в ДТП на автодороге "Песочное-Киссолово"

Второй участник аварии находится в тяжёлом состоянии.

Смертельное ДТП произошло вечером 11 мая во Всеволожском районе Ленобласти. Подробности стали известны Piter.tv.

На 10-м км автодороги "Песочное-Киссолово" 41-летний мужчина за рулём Nissan X-Trail, двигаясь от Выборгского шоссе в сторону деревни Агалатово, выехал на встречную полосу (обгон запрещен), где врезался в Mitsubishi Colt, за рулём которого была 59-летняя женщина.

От полученных травм женщина скончалась на месте, виновника аварии госпитализировали в тяжёлом состоянии. За 2022-23 мужчину пять раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

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Фото: Piter.tv