Момент ДТП с мотоциклистом и ГАЗелью на Софийской попал на видео

Пострадали водитель и пассажир мотоцикла, оба 1995 года рождения.

ДТП с участием мотоциклиста произошло ранним утром 10 мая во Фрунзенском районе Петербурга. Два человека получили травмы, видео с моментом аварии опубликовано в социальных сетях.

Около 4:50 на пересечении Софийской улицы и проспекта Александровской Фермы столкнулись мотоцикл и ГАЗель. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что микроавтобус пошел на разворот через двойную сплошную, и мотоциклист, ехавший намного быстрее ГАЗели в том же ряду, влетел ей в бок.

Микроавтобус после удара закончил разворот, и только потом остановился. По предварительной информации "Фонтанки", пострадали водитель и пассажир мотоцикла, оба 1995 года рождения.

На прошлой неделе мотоциклист попал в больницу после встречи с каршерингом на Металлистов.

Видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП (Дмитрий Шаньгин)