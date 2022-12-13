Мотоциклист попал в больницу после встречи с каршерингом на Металлистов

По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма и перелом правой руки.

В Красногвардейском районе Петербурга в ночном ДТП с каршерингом пострадал байкер. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В ночь на 4 мая на пересечении проспекта Металлистов и шоссе Революции столкнулись мотоцикл и каршеринг. В байкерской группе "Мотосолидарность официальная страница" отметили, что после столкновения мотоциклист сам зашёл в скорую, его увезли в больницу. По предварительной информации, у него черепно-мозговая травма и перелом правой руки.

У автомобиля каршеринга повреждена передняя правая фара, информация о водителе и пассажирах не поступала.

Смертельная авария с участием мотоцикла попала на запись видеорегистратора проезжающего автомобилиста. Известно, что трагедия произошла около 18:39 вечера 21 апреля на территории Домодедово Московской области..

Фото и видео: ВКонтакте/ ДТП и ЧП