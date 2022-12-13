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Регистратор снял момент смертельного ДТП с мотоциклистом

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Водитель мотоцикла погиб в больнице.

Смертельная авария с участием мотоцикла попала на запись видеорегистратора проезжающего автомобилиста. Известно, что трагедия произошла около 18:39 вечера 21 апреля на территории Домодедово Московской области. Правоохранительные органы уточнили, что мужчина наехал на препятствие по Каширскому шоссе. Медики не смогли спасти пострадавшего, мотоциклист скончался в больнице от полученных в ДТП травм.

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: домодедово, мотоцикл, подмосковье, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП, Новости России,

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