В ДТП на улице Савушкина пострадал школьник

В пятницу, 21 апреля, в Приморском районе в ДТП с мотоциклом пострадал подросток. В момент аварии 16-летний юноша сидел на пассажирском месте байка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел днем около дома 123/1 на улице Савушкина. Водитель мотоцикла "Хонда VFR800" не справился с управлением, влетел в поребрик и столкнулся с иномаркой "Мерседес". В результате случившегося пострадал пассажир байкера. Водители отделались испугом.
Пострадавший попал в больницу. Девятиклассник находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.
Правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося.
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Фото: Piter.tv
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