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В ДТП на улице Савушкина пострадал школьник
Сегодня, 11:35
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В ДТП на улице Савушкина пострадал школьник

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Мальчика доставили в больницу после гонок на мотоцикле.

В пятницу, 21 апреля, в Приморском районе в ДТП с мотоциклом пострадал подросток. В момент аварии 16-летний юноша сидел на пассажирском месте байка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел днем около дома 123/1 на улице Савушкина. Водитель мотоцикла  "Хонда VFR800" не справился с управлением, влетел в поребрик и столкнулся с иномаркой "Мерседес". В результате случившегося пострадал пассажир байкера. Водители отделались испугом.

Пострадавший попал в больницу. Девятиклассник находится в состоянии средней степени тяжести. Подробности уточняются.

Правоохранители проводят проверку. Они устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: из-за пожара в школе на проспекте Культуры эвакуировали 56 человек.

Фото: Piter.tv

Теги: мотоцикл, подросток, полиция, пострадал в дтп, транспорт, улица савушкина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Картина дня,

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