Книжные аллеи на Малой Конюшенной улице скоро закончат работу

Мероприятие завершится вечером в воскресенье.

В воскресенье, 17 октября, на Малой Конюшенной завершают свою работу Книжные аллеи. Вечером, с пяти до восьми часов, пройдет мероприятие "До свидания, Аллеи". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Вести программу будет Михаил Вэй (представитель Школы поэтического мастерства "Линии времени"), произведения будут исполнять Ольга Евграфова, Наталья Ковалевская, Светлана Прусская, Юлия Хаперская, Маргарита Чекунова и другие.

Книжные аллеи работали с 17 мая, за это время прошло более 100 мероприятий, продано более 50 тыс. экземпляров книг. Чаще всего покупали "Тайны зеленого царства" Григория Шакулова и сказка "Маленький Принц" Антуана де Сент-Экзюпери.

Ранее мы писали, куда сходить в Петербурге на выходных 16 и 17 октября.

Фото: Pexels