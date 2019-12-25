Куда сходить в Петербурге на выходных 16 и 17 октября

Piter.TV предлагает небольшую подборку мероприятий на выходные.

Выходные в Петербурге обещают быть дождливыми. В такую погоду самое то – печь пироги, читать под одеялом или наводить порядок в шкафу, до весны прощаясь с легкими вещами. Если дома все-таки не сидится, смотрите нашу подборку, выбирайте событие на свой вкус и обязательно прихватите на улицу зонт. Piter.TV по традиции собрал несколько различных мероприятий на субботу и воскресенье: в эти выходные будут фестивали, концерты, кинопоказ и выставки.

Суббота, 16 октября

В Библиотеке роста и карьеры будут исполнять хиты рока в классической обработке – так назвали концерт дуэта Lime. Виолончелист и гитаристка сыграют известные песни групп Scorpions, Nirvana, Metallica, "Кино", "Ария", "Король и шут", так что любителям старой доброй рок-музыки и музыкальных экспериментов точно понравится.

Вход на концерт бесплатный, но нужно успеть зарегистрироваться.

Начало в 18:00, Московский пр., 150.

Еще один запоминающийся концерт пройдет в Яани Кирик – там подготовили музыкальную программу с произведениями Альфреда Шнитке, абсолюта XX века. По словам организаторов, музыка Шнитке обнажает сердца исполнителей и зрителей, разрывает снобизм и придает сил для веры в мир. Музыканты исполнят фрагменты из "Сюиты в старинном стиле", "Кончерто гроссо", "Декларации любви" и многое другое. Билеты можно приобрести здесь.

Начало в 19:00, ул. Декабристов, 54А.

Еще в субботу в Петербурге начинаются сразу два фестиваля: "Ангедония" и Art weekend. Обо всех по порядку.

"Ангедония" – однодневная серия полезных лекций и тренингов от психологов и психиатров. Специалисты ответят на вопросы о потери радости и постоянной печали, расскажут о темах, с которыми необходимо обращаться к профессионалу, а не пытаться справляться самостоятельно, а также проведут арт-терапию, полезную страдающим от депрессии людям.

Вход бесплатный, на лекции можно прийти свободно, но на семинар-тренинг нужно записаться по телефону +7 812 242 32 03 – количество мест ограничено.

Начало в 16:00, Библиотека имени братьев Стругацких, ул. Типанова, 29.

Фестиваль Art weekend будет идти все выходные, это событие организовали в рамках третьего Кураторского форума. Площадками фестиваля станут более 50 галерей, музеев, арт-пространств и мастерских, во всех творческих локациях проведут массу выставок, перформансов, экскурсий и дискуссий. На лекциях и круглых столах будут обсуждать современное искусство, особенности работы художников с различными материалами, влияние культуры на город, стрит-арте. Подробная программа здесь, необходима регистрация.

Воскресенье, 17 октября

В Фонтанном доме, в музее Анны Ахматовой, покажут фильм Владимира Непевного "Любовь Мироновна Вовси: жизнь была хорошая, но немилосердная". Это документальная картина о дочери знаменитого врача, прошедшего войну в качестве главного терапевта Красной армии и ставшего подследственным по "Делу врачей". Вовси рассказывает об отце, об убитом по приказу Сталина дяде – актере Соломоне Михоэлсе, о советских людях и их тяжелой судьбе.

После показа зрители смогут задать вопросы режиссеру картины. Билеты на сеанс можно приобрести здесь

Начало в 18.00, Литейный пр., 53.

Если хочется провести время в тишине и созерцании прекрасного, рекомендуем выставку Олега Юнтунена "Острова" в галерее "Мольберт". Юнтунен – сын классика карельского эпического пейзажа Суло Юнтунена и унаследовал от отца талант и любовь к Карелии. В коллекции художника – сотни работ из нескольких графических серий, посвященных Белому морю и северным пейзажам.

Вход бесплатный, выставка проработает до 24 октября.

Большая Конюшенная, д.11, второй двор от Конюшенной.

А еще можно совместить осмотр выставки и экскурсию – в воскресенье всех желающих проведут по выставке уличного искусства ART BLOCK. На одной территории собрали работы Владимира Абиха, Максима Има, Миши Маркера, Стаса Багса, Ивана Симонова, Любы Лисицыной и многих других художников. Кстати, с некоторыми из них Piter.TV беседовал о стрит-арте – если интересно почитать эти интервью, загляните в нашу рубрику.

Куратор выставки в ходе прогулки расскажет о стереотипах, сложившихся в отношении современного искусства, реакции и фобиях людей и художников. Организаторы надеются, что выставка поможет развеять представление о стрит-артерах как о вандалах и хулиганах. Регистрация на экскурсию по ссылке.



Начало в 14.00, сбор в фойе коворкинга Avenue page, Аптекарская наб. 18.

Фото: ВКонтакте / Бенуа 1890; предоставлено организаторами; ВКонтакте / Myth Gallery; ВКонтакте / Галерея "Мольберт"