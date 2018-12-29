В Красногвардейском районе петербуржец украсил подъезд картинами и мишурой

К Новому году мужчина поставил в парадной елку и украсил стены гирляндами и мишурой.

В Красногвардейском районе петербуржец проводит экскурсию по одной из парадных. В пятиэтажном доме, в одном из подъездов он организовал музей, в котором вывесил репродукции картин. Об этом сообщают местные жители в Pukaby.

К Новому году мужчина поставил в парадной елку и украсил стены гирляндами и мишурой. А в обычные дни в подъезде можно увидеть мозаичные картины и даже репродукции известных российских художников. На первом этаже петербуржец выставил горшки с различными комнатными растениями. Наряженная лестничная клетка выглядит значительно лучше, чем унылый и серый подъезд, однако некоторые пользователи Pukaby осудили хобби петербуржца. По их мнению, картин в подьезде слишком много, и такое изобилие украшений выглядит нелепо и безвкусно.

Мне аж страшно стало)) красивые падики - люблю. С граффити художественным, например. Но этот вызвал ассоциации с психической больницей. Реально лучше обычный, чистый подъезд без барахла. Пользователь Pukaby.

Другие пользователи сети, наоборот, отметили, что такое украшение лучше, чем грязный подъезд с переполненным мусоропроводом.

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Фото: Pukaby