Реабилитационный центр "Велес" просит денег на выкуп львицы Симоны

Реабилитационный центр помощи диким животным "Велес" просит неравнодушных петербуржцев помочь выкупить львицу Симону. Хозяин продает животное за 70 тысяч рублей. Об этом говорится в группе центра в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что хозяином львенка является бывший участник реалити-шоу "Дом 2". Он решил продать подросшего питомца, однако не хочет отдавать его в цирк, а в зоопарк животное не берут, так как неизвестна его генетика. Специалисты центра "Велес" пообещали позаботиться о Симоне.
Ранее мы писали, что жителей проспекта Энергетиков напугал разгуливающий в одиночку львенок.
Видео, фото: ВКонтакте / РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным
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