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Петербург украсили граффити с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым
Сегодня, 11:18
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IRINA_CHALKINA

Петербург украсили граффити с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым

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Автор всех работ – выпускник Политеха Василий Цветков.

Во вторник, 25 августа, стало известно о том, что в Петербурге появилось граффити с нобелевским лауреатом Жоресом Алферовым. Об этом сообщает пресс-служба СПбПУ Петра Великого.

Героями композиций на трансформаторных будках на территории СПбПУ Петра Великого стали лауреаты Нобелевской премии Николай Семёнов и Петр Капица, а также создатель танка Т-34 Михаил Кошкин. Автором соответствующей работы является выпускник Политеха Василий Цветков. Он потратил на эту работу неделю. 

Проректор вуза по делам молодёжи Максим Пашоликов заявил, что эту галерею создали для того, чтобы привлечь студентов в науку.

Ранее мы сообщали о том, что Андрей Ургант назвал самые романтичные и вкусные места Петербурга.

Фото:Санкт-Петербургский политехнический университет/вк

Теги: граффити спб, спбпу петра великого
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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