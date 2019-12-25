Андрей Ургант назвал самые романтичные и вкусные места Петербурга

Также актер назвал самый интересный музей города на Неве.

Актер театра и кино Андрей Ургант в беседе с 5-tv.ru рассказал о самых интересных, романтичных и вкусных местах Петербурга. По его мнению, лучшим местом для прогулок по городу является Лисий Нос. Хотя раньше он любил гулять по Таврическому и Михайловскому саду.

Самым романтичным местом в Петербурге Ургант считает место возле дворца Строганова. Он вспомнил, как в школьные годы приходил к полуразрушенному фонтанчику писать сочинения.

Кроме того, актер порекомендовал место, где можно попробовать самую вкусную выпечку. В сети магазинов "Люди любят хлеб" он выделил батон "Тыквенный", весь усыпанный тыквенными семечками.

Также Андрей Ургант назвал самый интересный музей города на Неве. По его мнению, это Музей Фаберже. В этом списке оказался и "Русский музей", а именно бывший дворец князя Михаила.

Погоду в Петербурге актер назвал "чудовищной" и не пригодной для жизни.

"Это не для людей климат. Это климат для великой архитектуры, которая и составляет весь этот город", - отметил он.

Ранее учительница русского языка указала на ошибки в речи Ивана Урганта.

Фото: ВКонтакте / Андрей Ургант