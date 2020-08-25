Учительница русского языка указала на ошибки в речи Ивана Урганта

Женщина рассказала, какие слова телеведущий произносит неправильно.

Учительница русского языка Татьяна Гартман, которая ведет блог под прозвищем Училка, указала на ошибки в речи известного телеведущего Ивана Урганта. Ролик появился на ее YouTube-канале "Училка vs ТВ".

Как оказалось, в одном из выпусков Иван произнес слово "баловался" с ударением на первую букву "а". При этом правильно говорить "баловАлся". Однажды телеведущий сказал в эфире "излечИт", в правильном варианте ударение ставится на букву "е".

Еще одну ошибку Ургант допустил, когда спросил Пухляша из клипа Little Big, что он "закончил". По словам Гартман, когда речь идет об образовании, следует употреблять глагол "окончил".

В числе ошибок Ивана Урганта также оказалось неправильное ударение в слове "новорожденная" (правильно "новорОжденная", а не "новорождЕнная"). Со словом "мусоропровод" вышла двоякая ситуация. В одной из передач телеведущий произносит его правильно "мусоропровОд", в другой он и его соведущий Дмитрий Хрусталев допускают ошибку, говоря "мусоропрОвод".

Также Ургант неправильно произнес окончание, когда сказал, что его бабушка "народнАЯ судья". На самом деле нужно говорить "народнЫЙ судья", так как это название должности, независящее от пола.

Кроме того, телеведущий допустил ошибки, сказав "прецеНдент" вместо "прецедент" и "мУскулинный" вместо "мАскулинный".

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Видео: YouTube / Училка vs ТВ