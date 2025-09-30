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В СПбПУ Петра Великого создали мультисенсорную платформу для диагностики тканей
Сегодня, 8:46
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В СПбПУ Петра Великого создали мультисенсорную платформу для диагностики тканей

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Специалистам удалось объединить сразу несколько функций в одном оптическом волокне.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новую мультисенсорную платформу. Уникальное устройство способно одновременно визуализировать структуру биологических тканей и измерять их физические свойства.

Основой изобретения стал ультратонкий микрозонд, толщина которого сопоставима с человеческим волосом. Специалистам удалось объединить сразу несколько функций в одном оптическом волокне. Благодаря этому платформа выдает комплексные данные без необходимости задействовать другие приборы.

Разработка может применяться для диагностики новообразований и сосудистых бляшек, а также в ходе эндоскопических операций. В перспективе ученые намерены усовершенствовать технологию и запустить серийное производство отечественных систем оптической когерентной томографии.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские вузы вошли в топ по зарплатам выпускников-химиков и фармацевтов.

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург, спбпу петра великого
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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