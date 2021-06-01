Наночастицы для терапии меланомы разработали в СПбПУ Петра Великого

Экспериментально доказано, что применение инновационных препаратов позволило снизить развитие опухоли на 88–95% по сравнению с животными, принимавшими плацебо.

Исследовательская группа Санкт-Петербургского Политехнического Университета Петра Великого (СПбПУ) создала уникальную технологию, позволяющую повысить эффективность лечения меланомы – одного из наиболее опасных типов онкологических заболеваний. Инновационная терапия основана на применении специальных наночастиц, предназначенных для борьбы как с первичными опухолями, так и с распространёнными метастазами, пишет "Петербургский дневник".

Учёные из Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ разработали частицы из безопасных и легко распадающихся материалов – желатина (GNPs) и хитозана (ChNPs). Внутри этих частиц содержится специальное лекарство – ингибитор PARP, созданный на основе соединений 2-аминотиофена (2AT), разработанный исследователями.

Главным достоинством новинки является защита активного вещества от разрушительного воздействия пищеварительной системы организма, что обеспечивает сохранение активности лекарства и достижение оптимального лечебного эффекта при приеме внутрь.

Сергей Шипиловских, химик-кандидат наук и старший исследователь лаборатории нанокапсулирования СПбПУ, поделился результатами исследований на лабораторных животных с моделируемой формой меланомы. Экспериментально доказано, что применение инновационных препаратов позволило снизить развитие опухоли на 88–95% по сравнению с животными, принимавшими плацебо. При введении аналогичных лекарств пациентам с метастатическими формами меланомы новообразований в легких оказалось на 82% меньше.

Современные методы биовизуализации (ОФЭКТ и флуоресцентная диагностика) доказали высокую концентрацию введённых наночастиц в желудке, тонком кишечнике и прямой кишке, демонстрируя эффективное распределение препарата в организме. Биохимические и гистологические тесты подтвердили отсутствие тяжёлых побочных реакций, что демонстрирует высокий уровень безопасности разработки.

Учитывая, что главным фактором риска при заболевании меланомой является распространение метастазов, данная методика создаёт принципиально новую стратегию борьбы с раком, делая лечение эффективнее и безопаснее.

